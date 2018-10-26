Хулиганы избили женщину в Ростове



В Ростове неизвестные избили местную жительницу. Нападение произошло 28 октября в районе 23 часов в садоводческом товариществе «Салют».



Двое хулиганов на улице 12-й Залповой напали на 38-летнюю Татьяну Р., сообщает DonDay.ru. Они били её по голове и телу, а затем сбежали с места преступления.



Лежавшую на земле женщину обнаружили прохожие. Они сразу же вызвали скорую помощь. Татьяна находилась в тяжёлом состоянии, у нее была разбита голова. Медики доставили ее в БСМП, в отделение сочетанной травмы.



Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга. Они всё ещё борются за её жизнь.