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Хулиганы избили женщину в Ростове

Хулиганы избили женщину в Ростове
В Ростове неизвестные избили местную жительницу. Нападение произошло 28 октября в районе 23 часов в садоводческом товариществе «Салют».

Двое хулиганов на улице 12-й Залповой напали на 38-летнюю Татьяну Р., сообщает DonDay.ru. Они били её по голове и телу, а затем сбежали с места преступления.

Лежавшую на земле женщину обнаружили прохожие. Они сразу же вызвали скорую помощь. Татьяна находилась в тяжёлом состоянии, у нее была разбита голова. Медики доставили ее в БСМП, в отделение сочетанной травмы.

Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга. Они всё ещё борются за её жизнь.

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