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Хозяин частного дома погиб в пожаре в Ростовской области

Хозяин частного дома погиб в пожаре в Ростовской области
Фото: Belrynokby.ru

В Константиновском районе Ростовской области в результате пожара погиб хозяин частного дома.

ЧП произошло в хуторе Вифлянцев 7 марта около 10 часов утра. На улице Октябрьской загорелся частный дом. Огонь быстро распространился по всему периметру. На момент прибытия пожарных площадь горения составила 40 квадратных метров.

Спасателям понадобилось порядка часа, чтобы ликвидировать возгорание. После тушения в доме был обнаружен погибший.

К ликвидации пожара привлекались семь спасателей и три единицы техники. Причина происшествия устанавливается.

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