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«Хонда» сбила пешехода на переходе в Ростове

«Хонда» сбила пешехода на переходе в Ростове
«Хонда» сбила пешехода на переходе в Ростове. Происшествие случилось 19 июня около 10 часов утра на улице Нариманова.

По предварительным данным, машина сбила 37-летнего мужчину, когда он переходил дорогу.

Он получил травму спины. Его доставили в БСМП.

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