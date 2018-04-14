ХК «Ростов» занял лишь четвертое место в ВХЛ-Б



Донские хоккеисты без шансов проиграли и второй матч «бронзовой» серии саранской «Мордовии» - 3:6.



Утешительная серия за третье место сложилась для ростовчан так же неудачно, как и последние матчи проигранной полуфинальной серии против ХК «Чебоксары». Таким образом, ХК «Ростов» проиграл четыре последние игры этого сезона с общим счетом 5:14.



Команда гостей открыла счет уже на 6-й минуте. Цели достиг щелчок от синей линии Василия Кружилина – 0:1. «Мордовия» на достигнутом останавливаться не стала и в середине первого отрезка игры удвоила свое преимущество. Шайбу на свой лицевой счет записал Евгений Колычев – 0:2. «Красно-белые» сопротивлялись, но «лисы» были наголову сильнее.



Во втором периоде счет достиг неприличного. Сначала свои шайбы забили Кирилл Абозин и Иван Цыпнятов – 0:4. А в середине периода дубль оформил Евгений Колычев, после чего разница стала разгромной – 0:5. Несмотря на такой удар, тренерскому штабу ростовчан, похоже, все-таки удалось встряхнуть своих подопечных – «кондоры» до второго перерыва сумели две шайбы отыграть (Андрей Мартынов и Егор Кулаков) – 2:5.



В третьем периоде команды уже доигрывали. «Мордовия» почти ничего не позволила «Ростову» создать в нападении. Ближе к концу матча команды обменялись шайбами. Андрей Бадрутдинов отличился за гостей, а Кирилл Власов – за хозяев. Итог – болезненное поражение «Ростова». После матча главный тренер ХК «Ростов» много жаловался на слабый подбор игроков вообще и на неуверенную игру вратарей в частности.



Сезон в Первенстве ВХЛ для ростовчан завершен, они заняли четвертое место. Новый чемпион еще не известен. Пока в финальной серии ХК «Тамбов» - ХК «Чебоксары» счет в пользу тамбовчан – 2:0 (3:1 и 5:0). Почетное третье место занимает саранская «Мордовия».