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«Хендай» врезался в маршрутку в центре Ростова, после чего микроавтобус сбил подростка

«Хендай» врезался в маршрутку в центре Ростова, после чего микроавтобус сбил подростка

В центре Ростова иномарка врезалась в маршрутное такси, после чего микроавтобус сбил подростка. Вместе с пешеходом в аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло на проспекте Буденновском примерно в 8:30 утра 18 ноября. По предварительным данным, в районе дома № 96 27-летний водитель «Хендая Акент» врезался в стоявший «Хендай Каунти» № 58 (Лендворец - филиал часового завода Витязь). В момент столкновения в маршрутке находились 10 человек. От удара микроавтобус начал движение и сбил 12-летнего пешехода.
- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Хендая Акцент», пожилая пассажирка микроавтобуса и несовершеннолетний пешеход, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

После столкновения с микроавтобусом, легковушка загорелась. Прибывшие пожарные, потушили автомобиль. Очевидцы происшествия сообщают, что водитель «Хендая Акент» уходил от полицейской погони, не справился с управлением и врезался в маршрутку. По факту аварии начата проверка. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

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