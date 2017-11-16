«Хендай» врезался в маршрутку в центре Ростова, после чего микроавтобус сбил подростка





В центре Ростова иномарка врезалась в маршрутное такси, после чего микроавтобус сбил подростка. Вместе с пешеходом в аварии пострадали четыре человека.



ДТП произошло на проспекте Буденновском примерно в 8:30 утра 18 ноября. По предварительным данным, в районе дома № 96 27-летний водитель «Хендая Акент» врезался в стоявший «Хендай Каунти» № 58 (Лендворец - филиал часового завода Витязь). В момент столкновения в маршрутке находились 10 человек. От удара микроавтобус начал движение и сбил 12-летнего пешехода.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Хендая Акцент», пожилая пассажирка микроавтобуса и несовершеннолетний пешеход, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



После столкновения с микроавтобусом, легковушка загорелась. Прибывшие пожарные, потушили автомобиль. Очевидцы происшествия сообщают, что водитель «Хендая Акент» уходил от полицейской погони, не справился с управлением и врезался в маршрутку. По факту аварии начата проверка. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.