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«Хендай» врезался в кафе в центре Ростова после столкновения с «Ладой Приорой»

«Хендай» врезался в кафе в центре Ростова после столкновения с «Ладой Приорой»

В центре Ростова на проспекте Буденновском «Хендай Акцент» влетел в кафе после столкновения с «Ладой Приорой».

Авария произошла около 23:30 22 июня. 22-летний водитель иномарки двигался по проспекту Буденновскому. В районе дома № 69/132 при повороте налево он допустил столкновение с «ВАЗ-21730» под управлением 24-летней девушки. От удара «Хендай» отбросило на площадку летнего кафе. Легковушка снесла ограждение и уличную мебель. «Приора» отлетела в столб ЛЭП.
- В результате происшествия пострадала 27-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. – По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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