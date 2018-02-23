«Хендай» столкнулся с «Ниcсаном» в Ростове: водители пострадали



«Хендай» столкнулся с «Ниссаном» в Ростове, в результате водители пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 февраля около 18 часов на улице Менжинского.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 71-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» врезался в «Ниссан», за рулем которого находился 33-летний мужчина.



- В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени и были доставлены в медицинское учреждение, - добавили в управлении.