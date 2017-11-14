«Хендай» сбил 16-летнюю девушку, а после врезался в УАЗ в центре Ростова



«Хендай» сбил 16-летнюю девушку, а после врезался в УАЗ в центре Ростова. Авария произошла на улице Большой Садовой около 19.30.



По предварительным данным, 16-летняя девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент 23-летний водитель проезжал по Садовой на «Хендае». Молодой человек не успел остановиться и сбил девушку. После этого легковушку занесло, и она врезалась в припаркованный УАЗ.



- В результате аварии пострадали девушка-пешеход и водитель «Хендая», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.