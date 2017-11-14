Авторизация

Регистрация


  • USD 60.25
  • EUR 71.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

«Хендай» сбил 16-летнюю девушку, а после врезался в УАЗ в центре Ростова

«Хендай» сбил 16-летнюю девушку, а после врезался в УАЗ в центре Ростова
«Хендай» сбил 16-летнюю девушку, а после врезался в УАЗ в центре Ростова. Авария произошла на улице Большой Садовой около 19.30.

По предварительным данным, 16-летняя девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент 23-летний водитель проезжал по Садовой на «Хендае». Молодой человек не успел остановиться и сбил девушку. После этого легковушку занесло, и она врезалась в припаркованный УАЗ.

- В результате аварии пострадали девушка-пешеход и водитель «Хендая», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.