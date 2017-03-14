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«Хендай» перевернулся после столкновения со «скорой» в Ростове

«Хендай» перевернулся после столкновения со «скорой» в Ростове

В Ростове после столкновения с автомобилем скорой помощи перевернулся «Хендай».

Авария произошла 16 марта около 15 часов на проспекте Королёва. В районе дома № 15, спецавтомобиль не уступил дорогу иномарке. В результате произошло столкновение. От удара легковушка перевернулась.
- По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как отметили в полиции, по факту дорожного происшествия проводится проверка. Как стало известно, автомобиль «скорой» ехал с выключенными спецсигналами.

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