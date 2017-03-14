«Хендай» перевернулся после столкновения со «скорой» в Ростове





В Ростове после столкновения с автомобилем скорой помощи перевернулся «Хендай».



Авария произошла 16 марта около 15 часов на проспекте Королёва. В районе дома № 15, спецавтомобиль не уступил дорогу иномарке. В результате произошло столкновение. От удара легковушка перевернулась.

- По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.



Как отметили в полиции, по факту дорожного происшествия проводится проверка. Как стало известно, автомобиль «скорой» ехал с выключенными спецсигналами.