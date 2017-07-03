Гуковчанин ранил товарища ножом, не поделив с ним алкоголь





В Гуково местный житель ранил своего знакомого ножом во время застолья.



Товарищи выпивали в доме одного из них. Внезапно между ними вспыхнула ссора из-за остатков алкоголя. Между разгорячёнными спиртным мужчинами завязалась потасовка. Во время конфликта 36-летний гуковчанин схватил кухонный нож и ударил им собутыльника в грудь и бедро. Соседи вызвали на место происшествия полицейских. К этому моменту нападавший уже сбежал.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 36-летнего подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Как было установлено, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине заключен под стражу.