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Грузовой поезд сбил мужчину в Ростовской области

Грузовой поезд сбил мужчину в Ростовской области
На Дону 59-летний мужчина попал под колёса грузового поезда. Инцидент произошёл 13 декабря около 11 часов на перегоне Каменская — Глубокая.

Предположительно, житель посёлка Молодёжного Каменского района стал переходить пути в неположенном месте. В этот момент по рельсам шёл грузовой состав. Машинист увидел выбежавшего перед поездом мужчину и не успел затормозить. Дончанин скончался на месте от полученных травм.

- Сотрудники полиции работали на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

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