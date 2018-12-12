Грузовой поезд сбил мужчину в Ростовской области



На Дону 59-летний мужчина попал под колёса грузового поезда. Инцидент произошёл 13 декабря около 11 часов на перегоне Каменская — Глубокая.



Предположительно, житель посёлка Молодёжного Каменского района стал переходить пути в неположенном месте. В этот момент по рельсам шёл грузовой состав. Машинист увидел выбежавшего перед поездом мужчину и не успел затормозить. Дончанин скончался на месте от полученных травм.



- Сотрудники полиции работали на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.