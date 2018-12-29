Грузовой поезд сбил легковушку на переезде на Дону
Фото: Lipetsk.kp.ru
На Дону грузовой поезд сбил на переезде легковой автомобиль. ДТП произошло в Орловском районе около часа ночи 5 января.
По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» выехал на переезд в районе станции Куберле перед приближающимся составом.
- Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В результате аварии никто не пострадал. В СКЖД добавили, что ДТП не повлияло на график движения поездов.