Грузовой «Мерседес» с бочкой перевернулся на трассе М-4 «Дон»



На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся грузовик с бочкой. ДТП случилось около шести часов вечера 13 ноября.



По предварительным данным, водитель грузового «Мерседеса» превысил скорость. В результате шофёр не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий, метели и гололёда, на нескольких участках трассы в Ростовской области вводится ограничение движения пассажирского транспорта. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.