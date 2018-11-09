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Грузовой «Мерседес» с бочкой перевернулся на трассе М-4 «Дон»

Грузовой «Мерседес» с бочкой перевернулся на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся грузовик с бочкой. ДТП случилось около шести часов вечера 13 ноября.

По предварительным данным, водитель грузового «Мерседеса» превысил скорость. В результате шофёр не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.
- В аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий, метели и гололёда, на нескольких участках трассы в Ростовской области вводится ограничение движения пассажирского транспорта. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

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