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Грузовик столкнулся с КамАЗом и сбил насмерть пешехода на трассе М-4 «Дон»

Грузовик столкнулся с КамАЗом и сбил насмерть пешехода на трассе М-4 «Дон»
Фото: Ekburg.tv
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в КамАЗ и сбил насмерть пешехода.

Авария произошла около 19 часов 5 февраля на 903-м километре автодороги. По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика «Авиа» столкнулся с КамАЗом, припаркованным у обочины. Во время ДТП большегруз также сбил 59-летнего мужчину.
- Пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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