Грузовик смял патрульный автомобиль ДПС на трассе М-4 «Дон»





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» грузовик смял патрульный автомобиль ДПС.



Авария произошла на 910-м километре автодороги вечером 12 июля в Каменском районе. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД оформляли на трассе ДТП. Водитель КамАЗа не заметил служебную машину и задел её по касательной. Этого хватило, чтобы иномарка превратилась в груду металла. Легковушку смяло, как консервную банку.

-В результате происшествия никто не пострадал, в момент столкновения в автомобиле никого не было, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Механические повреждения также получил грузовик.



