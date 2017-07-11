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Грузовик смял патрульный автомобиль ДПС на трассе М-4 «Дон»

Грузовик смял патрульный автомобиль ДПС на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» грузовик смял патрульный автомобиль ДПС.

Авария произошла на 910-м километре автодороги вечером 12 июля в Каменском районе. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД оформляли на трассе ДТП. Водитель КамАЗа не заметил служебную машину и задел её по касательной. Этого хватило, чтобы иномарка превратилась в груду металла. Легковушку смяло, как консервную банку.
-В результате происшествия никто не пострадал, в момент столкновения в автомобиле никого не было, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Механические повреждения также получил грузовик.

Грузовик смял патрульный автомобиль ДПС на трассе М-4 «Дон»

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