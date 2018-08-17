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Грузовик с цистерной дизельного топлива угнал житель Ростовской области

Грузовик с цистерной дизельного топлива угнал житель Ростовской области
Грузовик с 49 тоннами дизельного топлива угнал житель Ростовской области. Злоумышленника задержали на автодороге
Зимовники - Волгодонск.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 37-летний мужчина пробрался на территорию предприятия, занимающегося перевозкой грузов. Он разбил стекло в одной из грузовых машин, сел в кабину и уехал.

Полицейские догнали угонщика на трассе Зимовники - Волгодонск.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - добавили в ведомстве. - Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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