Грузовик с цистерной дизельного топлива угнал житель Ростовской области
Грузовик с 49 тоннами дизельного топлива угнал житель Ростовской области. Злоумышленника задержали на автодороге
Зимовники - Волгодонск.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 37-летний мужчина пробрался на территорию предприятия, занимающегося перевозкой грузов. Он разбил стекло в одной из грузовых машин, сел в кабину и уехал.
Полицейские догнали угонщика на трассе Зимовники - Волгодонск.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - добавили в ведомстве. - Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.