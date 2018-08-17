Грузовик с цистерной дизельного топлива угнал житель Ростовской области



Грузовик с 49 тоннами дизельного топлива угнал житель Ростовской области. Злоумышленника задержали на автодороге

Зимовники - Волгодонск.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 37-летний мужчина пробрался на территорию предприятия, занимающегося перевозкой грузов. Он разбил стекло в одной из грузовых машин, сел в кабину и уехал.



Полицейские догнали угонщика на трассе Зимовники - Волгодонск.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - добавили в ведомстве. - Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.