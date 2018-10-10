Грузовик и внедорожник сгорели ночью в Ростовской области



Фото: Ugrapro.ru



В Ростовской области ночью сгорели фура и внедорожник. Пожар произошёл в Тарасовском районе 11 октября.



В посёлке Тарасовском на улице Мира загорелись грузовик МАН и иномарка «Ховал». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Прибывшим спасателям понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать пламя.

- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.



Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что автомобили подожгли.



В тушении был задействован один пожарный расчет.