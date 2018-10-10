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Грузовик и внедорожник сгорели ночью в Ростовской области

Грузовик и внедорожник сгорели ночью в Ростовской области
Фото: Ugrapro.ru

В Ростовской области ночью сгорели фура и внедорожник. Пожар произошёл в Тарасовском районе 11 октября.

В посёлке Тарасовском на улице Мира загорелись грузовик МАН и иномарка «Ховал». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Прибывшим спасателям понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать пламя.
- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что автомобили подожгли.

В тушении был задействован один пожарный расчет.

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