Грузовик и внедорожник сгорели ночью в Ростовской области
Фото: Ugrapro.ru
В Ростовской области ночью сгорели фура и внедорожник. Пожар произошёл в Тарасовском районе 11 октября.
В посёлке Тарасовском на улице Мира загорелись грузовик МАН и иномарка «Ховал». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Прибывшим спасателям понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать пламя.
- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.
Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что автомобили подожгли.
В тушении был задействован один пожарный расчет.