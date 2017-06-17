Грузовая «ГАЗель» протаранила пассажирский микроавтобус в Ростове, пострадали два человека





Грузовая«ГАЗель» врезалась в пассажирский микроавтобус в Ростове. Авария произошла 19 июня на улице 339-й Стрелковой Дивизии.



По предварительным данным, 30-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением и протаранил стоящий на остановке микроавтобус «Ивеко-2227».

- В результате аварии серьёзные травмы поучили водитель грузовика и 64-летняяя пассажирка микроавтобуса, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие госпитализированы.



По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Транспортные средства получили серьёзные механические повреждения. У «ГАЗели» смята передняя часть кузова, у «Ивеко» отбит задний бампер.



