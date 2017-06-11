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Грузовая «ГАЗель» протаранила иномарку на перекрёстке в Ростове

Грузовая «ГАЗель» протаранила иномарку на перекрёстке в Ростове

Грузовая «ГАЗель» врезалась в «Шевроле Ланос» на перекрестке в Ростове.

Столкновение легковушки и грузовика произошло днём 13 июня на улице Сарьяна. По предварительной информации, 27-летний водитель «ГАЗ-3332» на регулируемом перекрестке не уступил дорогу «Шевроле Ланос».
- В результате аварии госпитализирован 38-летний пассажир легковушки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - 51-летний водитель иномарки не пострадал.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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