Грузовая «ГАЗель» протаранила иномарку на перекрёстке в Ростове
Грузовая «ГАЗель» врезалась в «Шевроле Ланос» на перекрестке в Ростове.
Столкновение легковушки и грузовика произошло днём 13 июня на улице Сарьяна. По предварительной информации, 27-летний водитель «ГАЗ-3332» на регулируемом перекрестке не уступил дорогу «Шевроле Ланос».
- В результате аварии госпитализирован 38-летний пассажир легковушки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - 51-летний водитель иномарки не пострадал.
По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.