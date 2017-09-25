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Груженый грузовик перевернулся в Ростовской области

Груженый грузовик перевернулся в Ростовской области
Груженый грузовик перевернулся в Ростовской области. ДТП произошло 27 сентября около 11 часов в посёлке Комиссаровка города Донецка.

Водитель тягача «Фредлайнер» выгружал продукты горения угля на склоне. Во время разгрузки грузовик занесло, и он опрокинулся.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Чтобы поднять большегруз, понадобилась спецтехника. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке дороги.

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