Груженый грузовик перевернулся в Ростовской области
Груженый грузовик перевернулся в Ростовской области. ДТП произошло 27 сентября около 11 часов в посёлке Комиссаровка города Донецка.
Водитель тягача «Фредлайнер» выгружал продукты горения угля на склоне. Во время разгрузки грузовик занесло, и он опрокинулся.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Чтобы поднять большегруз, понадобилась спецтехника. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке дороги.