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Груженая фура снесла рекламный щит в Ростове

Груженая фура снесла рекламный щит в Ростове

В Ростове в Северном микрорайоне груженая кирпичом фура снесла рекламный щит.

ДТП произошло утром 17 февраля на улице Армянской. По словам очевидцев происшествия, в результате аварии никто не пострадал.

От сильного удара рекламная конструкция буквально разлетелась в щепки. Грузовик также получил механические повреждения. Свидетели дорожного инцидента утверждают, что ДТП произошло из-за скользкой дороги.

К слову, ростовчане отмечают, скованные льдом городские дороги стали причиной многих аварий в последние дни.

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