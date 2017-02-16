Груженая фура снесла рекламный щит в Ростове
В Ростове в Северном микрорайоне груженая кирпичом фура снесла рекламный щит.
ДТП произошло утром 17 февраля на улице Армянской. По словам очевидцев происшествия, в результате аварии никто не пострадал.
От сильного удара рекламная конструкция буквально разлетелась в щепки. Грузовик также получил механические повреждения. Свидетели дорожного инцидента утверждают, что ДТП произошло из-за скользкой дороги.
К слову, ростовчане отмечают, скованные льдом городские дороги стали причиной многих аварий в последние дни.