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Гроза и шквалистый ветер ожидают ростовчан вечером понедельника

Гроза и шквалистый ветер ожидают ростовчан вечером понедельника
По данным ростовского гидрометцентра, в понедельник, 25 июня, с вечера и до поздней ночи в Ростове ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы могут достигать до 18 метров в секунду.

В связи с ухудшением метеоусловий, МЧС России не рекомендует парковать автомобили в низменных участках местности, выходить на улицу без необходимости, ходить под слабозакрепленными конструкциями и опорами ЛЭП.

Стоит заранее забрать детей из спортивных, образовательных, развлекательных учреждений или воздержаться от их посещения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просьба звонить по номеру 112.

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