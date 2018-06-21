Гроза и шквалистый ветер ожидают ростовчан вечером понедельника



По данным ростовского гидрометцентра, в понедельник, 25 июня, с вечера и до поздней ночи в Ростове ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы могут достигать до 18 метров в секунду.



В связи с ухудшением метеоусловий, МЧС России не рекомендует парковать автомобили в низменных участках местности, выходить на улицу без необходимости, ходить под слабозакрепленными конструкциями и опорами ЛЭП.



Стоит заранее забрать детей из спортивных, образовательных, развлекательных учреждений или воздержаться от их посещения.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просьба звонить по номеру 112.