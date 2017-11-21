Грабители, пытавшиеся убить и сжечь шофера в Ростове, получили по 13 лет колонии строгого режима



Дмитрий Коробкин и Александр Нагорный Советским районным судом Ростова-на-Дону приговорены к 13,6 и 13,5 года лишения свободы за зверский разбой, совершенный в январе 2017 года.



Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, 28 января мужчины остановили попутку и попросили горожанина подвезти их. Когда грабители оказались в машине, Нагорный стал душить ростовчанина, а Коробкин нанес ему несколько ударов ножом. От многочисленных ранений водитель лишился чувств. Злоумышленники решили избавиться от «трупа» в безлюдном месте. Они положили мужчину в багажник и повезли к мусоросжигательному заводу. Но шофер пришел в себя и чудом смог сбежать. Он попросил местных жителей о помощи. Горожане сразу же вызвали пострадавшему бригаду медиков.



- Дмитрий Коробкин осужден на 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Александр Нагорный отправится отбывать наказание в ИК строгого режима на 13 лет и 5 месяцев. Подозреваемые признаны виновными в разбое и покушении на убийство Советским районным городским судом, - пояснили в ведомстве. - Приговор в законную силу пока не вступил.