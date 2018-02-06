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Гость ранил ножом в живот ростовчанина

Гость ранил ножом в живот ростовчанина

Житель Ростова попал в больницу с ножевым ранением после посиделок с товарищем.

Мужчины выпивали 5 февраля в доме ростовчанина, в Грозненском переулке. Во время застолья между ними произошла ссора, сообщает DonDay.ru. В ходе перепалки гость схватил нож и ударил им в живот 38-летнего хозяина.

С проникающим ранением брюшной полости в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

Приятеля ростовчанина задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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