Гость ранил ножом в живот ростовчанина





Житель Ростова попал в больницу с ножевым ранением после посиделок с товарищем.



Мужчины выпивали 5 февраля в доме ростовчанина, в Грозненском переулке. Во время застолья между ними произошла ссора, сообщает DonDay.ru. В ходе перепалки гость схватил нож и ударил им в живот 38-летнего хозяина.



С проникающим ранением брюшной полости в тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.



Приятеля ростовчанина задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело.