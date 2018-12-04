Гость из соседнего региона ограбил с ножом киоск в Ростове





Житель соседнего региона ограбил продуктовый киоск в Ростове. Нападение произошло 5 декабря в Октябрьском районе.



Молодой человек зашёл в торговую точку, достал нож и стал угрожать им продавщице. Он потребовал отдать ему выручку. Забрав из кассы 500 рублей и продукты, налётчик скрылся. Когда женщина пришла в себя, сообщила о случившемся в полицию.



Во время патрулирования улиц недалеко от места преступления полицейские задержали подозреваемого по приметам. При нём были украденные продукты.

- Задержанным оказался безработный 24-летний житель соседнего региона, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Молодой человек находится под стражей.