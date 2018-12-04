Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Гость из соседнего региона ограбил с ножом киоск в Ростове

Гость из соседнего региона ограбил с ножом киоск в Ростове

Житель соседнего региона ограбил продуктовый киоск в Ростове. Нападение произошло 5 декабря в Октябрьском районе.

Молодой человек зашёл в торговую точку, достал нож и стал угрожать им продавщице. Он потребовал отдать ему выручку. Забрав из кассы 500 рублей и продукты, налётчик скрылся. Когда женщина пришла в себя, сообщила о случившемся в полицию.

Во время патрулирования улиц недалеко от места преступления полицейские задержали подозреваемого по приметам. При нём были украденные продукты.
- Задержанным оказался безработный 24-летний житель соседнего региона, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Молодой человек находится под стражей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.