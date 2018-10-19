Гость из Иваново выпал из окна в Ростове
Фото: Mkset.ru
В Ростове из окна пятого этажа выпал мужчина. Пострадавший оказался жителем города Иванова.
ЧП произошло поздним вечером 22 октября на улице Гагринской, сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, 36-летний мужчина потерял равновесие перед открытым настежь окном и упал вниз.
Скорую ивановцу вызвали прохожие. Прибывшие медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом предплечья и бедра. Мужчина чудом остался жив.
В тяжелейшем состоянии его доставили в ГБСМП. Сейчас пострадавший находится под тщательным наблюдением врачей.