Гость из Иваново выпал из окна в Ростове



Фото: Mkset.ru

В Ростове из окна пятого этажа выпал мужчина. Пострадавший оказался жителем города Иванова.



ЧП произошло поздним вечером 22 октября на улице Гагринской, сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, 36-летний мужчина потерял равновесие перед открытым настежь окном и упал вниз.



Скорую ивановцу вызвали прохожие. Прибывшие медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом предплечья и бедра. Мужчина чудом остался жив.



В тяжелейшем состоянии его доставили в ГБСМП. Сейчас пострадавший находится под тщательным наблюдением врачей.