Госпитализации продолжаются: в больницы Шахт поступают люди с отправлением



В больницы города Шахты продолжают поступать люди с отправлением водой. Кроме того, из-за хлорирования жители города жалуются на аллергию.



16-летняя Вероника из Аюты позвонила родителям прямо во время занятий в школе. Она пожаловалась на плохое самочувствие и попросила ее забрать. Родители отвезли дочь в БСМП, где ее положили в стационар с диагнозом «отравление».



Мама девочки отмечает, что после новости о том, что вода отравлена, они пьют только покупную воду. Ей же моют и посуду, ведь из-за содержания хлора в воде у женщины началась аллергическая реакция.



Ситуацией с водой в Шахтах заинтересовалась и прокуратура Ростовской области. Они проводят проверку на установление причин заражения водой вирусом.