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Госпитализации продолжаются: в больницы Шахт поступают люди с отправлением

Госпитализации продолжаются: в больницы Шахт поступают люди с отправлением
В больницы города Шахты продолжают поступать люди с отправлением водой. Кроме того, из-за хлорирования жители города жалуются на аллергию.

16-летняя Вероника из Аюты позвонила родителям прямо во время занятий в школе. Она пожаловалась на плохое самочувствие и попросила ее забрать. Родители отвезли дочь в БСМП, где ее положили в стационар с диагнозом «отравление».

Мама девочки отмечает, что после новости о том, что вода отравлена, они пьют только покупную воду. Ей же моют и посуду, ведь из-за содержания хлора в воде у женщины началась аллергическая реакция.

Ситуацией с водой в Шахтах заинтересовалась и прокуратура Ростовской области. Они проводят проверку на установление причин заражения водой вирусом.

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