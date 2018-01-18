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Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает участников движения о плохой видимости из-за тумана

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает участников движения о плохой видимости из-за тумана
Донские автоинспекторы предупреждают участников движения о плохой видимости из-за тумана. На протяжении 20 января в Ростовской области ожидается туман.

В связи с этим Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области призывает пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части, а водителей - строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток, и скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями. Если попутные транспортные средства остановились перед «зеброй», другие водители тоже должны остановиться.

Автоинспекторы рекомендуют увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспорта, выбирать скорость движения, обеспечивающую контроль над дорожной обстановкой, и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.

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