Гонка маршруток в Ростове привела к ДТП



В Ростове 17 сентября столкнулись два маршрутных такси. По словам пассажиров, причиной ДТП стали гонки водителей общественного транспорта.



Авария произошла на проспекте 40 лет Победы, в районе дома № 45. Очевидцы утверждают, что шофёры двух маршруток № 54 в борьбе за пассажиров мчались по дороге, обгоняя друг друга. Такая езда в итоге привела к столкновению.



К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В ГИБДД Ростовской области сообщили, что водители оформили инцидент по европротоколу.