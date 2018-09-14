Авторизация

Регистрация


  • USD 68.20
  • EUR 79.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Гонка маршруток в Ростове привела к ДТП

Гонка маршруток в Ростове привела к ДТП
В Ростове 17 сентября столкнулись два маршрутных такси. По словам пассажиров, причиной ДТП стали гонки водителей общественного транспорта.

Авария произошла на проспекте 40 лет Победы, в районе дома № 45. Очевидцы утверждают, что шофёры двух маршруток № 54 в борьбе за пассажиров мчались по дороге, обгоняя друг друга. Такая езда в итоге привела к столкновению.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В ГИБДД Ростовской области сообщили, что водители оформили инцидент по европротоколу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.