Гонка двух автобусов закончилась аварией в центре Ростова





Гонка двух автобусов закончилась аварией в центре Ростова. ДТП произошло днем 22 марта на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Большая Садовая. Аварию сфотографировали прохожие.



Как утверждают очевидцы, водители общественного транспорта ехали наперегонки и специально подрезали друг друга. Автобусы столкнулись, когда один из них, под номером 77, выезжал с остановки. К счастью, никто не получил серьезных травм. В дежурную часть о происшествии сообщать не стали.



Отметим, ростовчане не раз жаловались на то, что водители автобусов и маршруток нарушают ПДД и возят пассажиров, как дрова. 16 марта 27-летняя жительница города упала и получила сотрясение мозга из-за того, что автобус водитель резко затормозил.