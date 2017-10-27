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Годовалый ребенок обварился кипятком в Ростове-на-Дону

Годовалый ребенок обварился кипятком в Ростове-на-Дону
Годовалый ребенок обварился кипятком в Ростове-на-Дону. ЧП произошло 27 октября в одном из домов на улице 2-й Канатной. Об этом сообщает DonDay.ru.
По информации издания, мальчик пил чай и случайно опрокинул на себя чашку. Горячий напиток обжег малышу живот и ноги. Испуганные родители сразу вызвали бригаду медиков.

- Малыша доставили в 20-ю городскую больницу, - сообщает источник. – К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи стабилизировали его состояние.

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