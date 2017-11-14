Годовалая девочка обварилась кипятком в Ростове-на-Дону



Годовалая девочка обварилась кипятком в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось вечером 14 ноября на улице Тракторной. Об этом Rostov.ru рассказал собственный источник.



Малышка опрокинула на себя небольшую кастрюлю с кипятком. Горячая жидкость обварила грудную клетку и животик малышки. Девочка от боли начала кричать и звать маму на помощь. Испуганная женщина, увидев свое чадо, тут же вызвала бригаду врачей.



- В тяжелом состоянии маленькую пациентку доставили в детскую городскую больницу, - рассказал источник. – Врачи борются за ее жизнь.