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Годовалая девочка обварилась кипятком в Ростове-на-Дону

Годовалая девочка обварилась кипятком в Ростове-на-Дону
Годовалая девочка обварилась кипятком в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось вечером 14 ноября на улице Тракторной. Об этом Rostov.ru рассказал собственный источник.

Малышка опрокинула на себя небольшую кастрюлю с кипятком. Горячая жидкость обварила грудную клетку и животик малышки. Девочка от боли начала кричать и звать маму на помощь. Испуганная женщина, увидев свое чадо, тут же вызвала бригаду врачей.

- В тяжелом состоянии маленькую пациентку доставили в детскую городскую больницу, - рассказал источник. – Врачи борются за ее жизнь.

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