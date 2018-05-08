Главный трофей ЧМ-2018 привезут в Ростов в конце мая



Кубок ЧМ-2018 по футболу привезут в донскую столицу 24 мая. Об этом сказано на официальном сайте одного из организаторов мундиаля.



Путешествие главного трофея началось еще осенью 2017 года. За это время он успел преодолеть не одну тысячу километров. Сейчас он находится в Новосибирске. 11 и 12 мая кубок прибудет в Екатеринбург, затем отправится в Самару, Казань и Нижний Новгород. Одним из последних городов станет Ростов-на-Дону. В донскую столицу его привезут после 23 мая.



Приз выставят на площади Советов 24 мая с 13 до 20 часов. 25 мая кубок можно увидеть там же с 10 до 20 часов. Посмотреть на главный трофей мундиаля можно абсолютно бесплатно.



Шестикилограммовый кубок выполнен из чистого золота. Он представляет собой композицию из человеческих фигур, держащих в руках земной шар.