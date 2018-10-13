Главного врача ростовского перинатального центра освободили от должности



Из-за серьезных нарушений в Ростовском областном перинатальном центре от должности освободили главного врача. Об этом 15 октября сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области.



По данным ведомства, в медучреждении провели внеплановые проверки и нашли серьезные нарушения. В частности, более 10 аппаратов ИВЛ были неисправными, а в 44 инкубаторах для новорожденных нерегулярно проводили чистки и замену воздушных фильтров.



На стенах центра висели стенды с прайсом об оказании платных услуг для беременных, которые обычно предоставляются на безвозмездной основе. Многие лекарственные препараты оказались просроченными.



- По итогам проверки приказом Министерства здравоохранения Ростовской области главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Перинатальный центр» Валерий Буштырев уволен, - сказано в сообщении Минздрава донского региона.



В Минздраве отметили, что в центре продолжаются проверки.