Газовые баллоны взорвались на складе гипермаркета в Ростовской области





Газовые баллоны взорвались на складе гипермаркета в Ростовской области. ЧП произошло на улице 1-й Пятилетки, 75Б в Батайске.



3 октября примерно в 8 часов утра на парковке в одной из фур взорвалось газовое оборудование. Из машины повалил густой дым, но возгорания не произошло.

- В результате инцидента один человек был доставлен в больницу для осмотра, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - Видимых травм у мужчины не обнаружено.



Причины происшествия сейчас выясняются.