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Газовые баллоны взорвались на складе гипермаркета в Ростовской области

Газовые баллоны взорвались на складе гипермаркета в Ростовской области

Газовые баллоны взорвались на складе гипермаркета в Ростовской области. ЧП произошло на улице 1-й Пятилетки, 75Б в Батайске.

3 октября примерно в 8 часов утра на парковке в одной из фур взорвалось газовое оборудование. Из машины повалил густой дым, но возгорания не произошло.
- В результате инцидента один человек был доставлен в больницу для осмотра, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - Видимых травм у мужчины не обнаружено.

Причины происшествия сейчас выясняются.

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