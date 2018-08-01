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ГАЗель врезалась в фуру и перевернулась на бок на выезде из Ростова

ГАЗель врезалась в фуру и перевернулась на бок на выезде из Ростова
Вечером в четверг, 2 августа, на выезде из Ростова произошло ДТП. Грузовая ГАЗель врезалась в фуру «Магнита».

Дорожное происшествие случилось около 18 часов недалеко от ТРК «Мега». По предварительным данным, водитель грузовой ГАЗель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди большегруз. От удара ГАЗель перевернулась на бок.

Водители, ставшие свидетелями аварии, поспешили на помощь мужчине, управлявшему грузовиком. Они помогли ему выбраться из кабины. Однако, несмотря на то, что кабина была сильно повреждена, водитель не пострадал. По словам очевидцев, шофёр отделался лёгким испугом.

Участники ДТП заняли одну полосу, из-за чего на этом участке движение было временно затруднено.

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