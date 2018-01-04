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Гараж вместе с машиной сгорел на Дону

Гараж вместе с машиной сгорел на Дону
Фото: Nord-news.ru
В Ростовской области ночью 5 января сгорел гараж с машиной.

Пожар произошёл в станице Обливской на улице Пролетарской. Гараж загорелся около двух часов ночи. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Стоявший в нём автомобиль ВАЗ повреждён пламенем на площади пять квадратных метров.

На место происшествия прибыли пять спасателей и две единицы техники. По данным ГУ МЧС Ростовской области, огонь удалось потушить в течение 10 минут. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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