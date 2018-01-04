Гараж вместе с машиной сгорел на Дону



Фото: Nord-news.ru

В Ростовской области ночью 5 января сгорел гараж с машиной.



Пожар произошёл в станице Обливской на улице Пролетарской. Гараж загорелся около двух часов ночи. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Стоявший в нём автомобиль ВАЗ повреждён пламенем на площади пять квадратных метров.



На место происшествия прибыли пять спасателей и две единицы техники. По данным ГУ МЧС Ростовской области, огонь удалось потушить в течение 10 минут. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.