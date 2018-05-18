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Фура столкнулась с двумя автомобилями на трассе в Ростовской области

Фура столкнулась с двумя автомобилями на трассе в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура столкнулась с двумя автомобилями. ДТП произошло утром 20 мая на 950-м километре автодороги.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 30-летний водитель «Френдлайнера» не справился с управлением. Грузовик столкнулся с автомобилем ГАЗ, ехавшим в попутном направлении. После чего фура врезалась в колесоотбойник и столкнулась с «Хондой».

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

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