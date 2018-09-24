Фура смяла «Фольксваген» на кольце в Таганроге: видео



В Таганроге грузовик смял «Фольксваген» при повороте. ДТП произошло днём 26 сентября на кольце Сызранова – Чехова.



Происшествие снял видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, следовавшего за фурой. На записи видно, как при повороте иномарка оказалась слишком близко к грузовику с прицепом. В результате, поворачивая направо, большегруз смял бок иномарки.



По словам свидетелей аварии, в ДТП никто не пострадал. Участники дорожного происшествия заняли часть дороги, поэтому на кольце временно было затруднено движение.



