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Фура смяла «Фольксваген» на кольце в Таганроге: видео

Фура смяла «Фольксваген» на кольце в Таганроге: видео
В Таганроге грузовик смял «Фольксваген» при повороте. ДТП произошло днём 26 сентября на кольце Сызранова – Чехова.

Происшествие снял видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, следовавшего за фурой. На записи видно, как при повороте иномарка оказалась слишком близко к грузовику с прицепом. В результате, поворачивая направо, большегруз смял бок иномарки.

По словам свидетелей аварии, в ДТП никто не пострадал. Участники дорожного происшествия заняли часть дороги, поэтому на кольце временно было затруднено движение.

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