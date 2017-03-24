Фура после ДТП перегородила дорогу на трассе в Ростовской области: видео





В Ростовской области после ДТП фура полностью блокировала движение на трассе.



Большегруз развернуло и он встал по середине дороги, лишив других водителей возможность его объехать. Кабиной грузовик задел разделительный забор. Авария произошла на трассе М-4 Дон в районе села Самарского. Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, водитель грузовика не справился с управлением, большегруз занесло на дороге. При этом другие машины фура не задела.

- В результате дорожного происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГИБДД Ростовской области.



Из-за происшествия на данном участке трассы образовалась большая пробка в направлении Краснодара.







Видео: rostov_roads