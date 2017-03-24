Авторизация

Регистрация
  • USD 57.42
  • EUR 61.86
Новости

Происшествия

0

Фура после ДТП перегородила дорогу на трассе в Ростовской области: видео

Фура после ДТП перегородила дорогу на трассе в Ростовской области: видео

В Ростовской области после ДТП фура полностью блокировала движение на трассе.

Большегруз развернуло и он встал по середине дороги, лишив других водителей возможность его объехать. Кабиной грузовик задел разделительный забор. Авария произошла на трассе М-4 Дон в районе села Самарского. Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, водитель грузовика не справился с управлением, большегруз занесло на дороге. При этом другие машины фура не задела.
- В результате дорожного происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГИБДД Ростовской области.

Из-за происшествия на данном участке трассы образовалась большая пробка в направлении Краснодара.



Видео: rostov_roads

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!