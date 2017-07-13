Фура из Татарстана заблокировала движение на двух улицах в Ростове
Фура «Скания» с номерами Республики Татарстан заблокировала движение на двух улицах в Ростове. Дорожный инцидент произошёл около полудня 15 июля.
Большегруз, поворачивая на Богатяновский спуск с улицы Петровской, задел «хвостом» припаркованный «Форд Мондео». Прицеп повредил зеркало заднего вида легковушки.
Из-за мелкого ДТП движение на двух улицах оказалось практически заблокировано. В районе Богатяновского спуска и улицы Петровской образовалась пробка.