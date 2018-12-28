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Фура и автобус из Новочеркасска столкнулись под Ростовом

Фура и автобус из Новочеркасска столкнулись под Ростовом
Грузовой автомобиль «Фредлайнер» и автобус сообщением Новочеркасск - Ростов столкнулись в Аксайском районе. Происшествие случилось днем 29 декабря на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель общественного транспорта врезался в грузовик. В результате аварии у автобуса выбито лобовое стекло. В ДТП незначительные травмы получил один из пассажиров. Госпитализация ему не потребовалась.

В отделе пропаганды УГИБДД отметили, что по факту случившегося проводится проверка.

Фото: Don24

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