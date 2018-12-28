Фура и автобус из Новочеркасска столкнулись под Ростовом



Грузовой автомобиль «Фредлайнер» и автобус сообщением Новочеркасск - Ростов столкнулись в Аксайском районе. Происшествие случилось днем 29 декабря на трассе М-4 «Дон».



По предварительным данным, водитель общественного транспорта врезался в грузовик. В результате аварии у автобуса выбито лобовое стекло. В ДТП незначительные травмы получил один из пассажиров. Госпитализация ему не потребовалась.



В отделе пропаганды УГИБДД отметили, что по факту случившегося проводится проверка.



Фото: Don24