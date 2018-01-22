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Фото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в Сети

Фото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в Сети
Фото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в Сети. На бывшей остановочной площадке валяются обломки конструкции, стульев и пледы, которыми укрывали пострадавших.

Как утверждают очевидцы, после удара женщину 70 лет МАЗ протащил еще несколько метров, оставляя кровавый след. Ей диагностировали перелом грудной клетки и сотрясение мозга. У нее оказалась свезена внутренняя часть бедра и рука по локоть. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.



Вторая пострадавшая, молодая женщина, является внучкой пенсионерки. У нее полностью счесано лицо, и от удара оно посинело. Обеих женщин госпитализировали.

Очевидцы также отметили, что МАЗ был на абсолютно «лысой» резине.

Фото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в СетиФото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в СетиФото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в СетиФото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в СетиФото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в СетиФото и видео с места ДТП в Ростове, где МАЗ сбил двух женщин, появилось в Сети

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