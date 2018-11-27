Ещё один мужчина умер на улице Ростова



фото: vk.com/rostovnetip



Очередной труп обнаружили ростовчане в одном из дворов. Тело лежит на улице Содружества, возле дома № 35/2.



По словам очевидцев, умерший находится на тротуаре с самого утра. Его видели дети, когда шли на занятия в школу. Как сообщают жильцы, приезжали сотрудники полиции. Они накрыли труп пластиковым пакетом и уехали.



- На теле не обнаружено следов насильственной смерти, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.



Личность погибшего пока не установлена. На вид ему - 45-55 лет.