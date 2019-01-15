Эпицентром взрыва в многоэтажке в Шахтах стала квартира учительницы



Эпицентром взрыва в многоэтажном доме на Хабарова в Шахтах стала квартира №72, в которой проживала 65-летняя преподавательница местного колледжа. Об этом сообщает DonDay Шахты.



Войдя в квартиру Людмилы Власовой, специалисты увидели, что кран подачи газа в квартиру находился в положении «открыто». Именно здесь произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли 5 человек, включая хозяйку квартиры.



Печь Власовой изъяли. Сейчас правоохранительные органы проверяют компанию, обслуживающую дом. Полицейские изъяли документы и опрашивают сотрудников фирмы на предмет качества обслуживания и ремонта газового оборудования.



Напомним, Людмилу Власову похоронили 17 января в Каменоломни. Женщина более 30 лет проработала преподавателем в шахтинском училище. Проводить в последнюю путь заслуженного педагога пришли не только родственники, но и благодарные ученики и коллеги.