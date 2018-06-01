Электричка протаранила иномарку на переезде в Ростовской области



В Ростовской области на переезде Синявская – Морская произошло ДТП.



3 июня около часа дня водитель «Форда» попытался проскочить железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой. Машинист электропоезда, увидев иномарку на своём пути, применил экстренное торможение. Однако расстояние было слишком маленьким, чтобы поезд смог остановиться. В результате произошло столкновение. Удар пришёлся на заднюю часть машины, благодаря этому в результате ЧП никто не пострадал.



Как сообщили в пресс-службе СКЖД, ДТП не повлияло на график движения поездов.



