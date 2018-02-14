Экс-заместитель начальника ГУФСИН по Ростовской области пытался покончить с собой



Экс-заместитель начальника ГУФСИН Сергей Ральников по Ростовской области пытался покончить с собой. Чиновника обвиняют во взятке в размере 2,5 миллиона рублей. Ральников решился на отчаянный шаг во время поездки в Москву. Находясь в спецвагоне для заключенных, обвиняемый дождался момента, когда остался один и, воспользовавшись этим, решил покончить с собой. Об том сообщает издание DonDay.ru.



- Сотрудники ФСИН, которые сопровождали Ральникова, мгновенно отреагировали на нештатную ситуацию и тем самым спасли ему жизнь, - рассказал инсайдер. – Задержанному оказали первую медицинскую помощь, после чего он был благополучно доставлен в Москву, где его допросили в рамках следственных действий.



Источник издания сообщил, что сейчас Ральников находится в Ростове под стражей.