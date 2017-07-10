Экс-полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, арестован на два месяца





Экс-полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, арестован на два месяца.



Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Сергея Кадацкого. Бывшему майору выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

- Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следователь просил суд учесть, что Кадацкий подозревается в совершении двух особо тяжких преступлений против личности, за которые предусмотрено наказание в виде длительных сроков лишения свободы, - рассказали в следственном управлении СКР Ростовской области. – Следователь также просил учесть, что, находясь на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе используя свой опыт работы сотрудника полиции.



Напомним, что в отношении бывшего майора правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».



Вечером 11 июля на трассе Ростов - Таганрог 39-летний Сергей Кадацкий расстрелял «Хендай Солярис», в котором находились его бывшие жена и тесть. 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Полицейский с места преступления скрылся. Вскоре его задержали в районе Военведа в Ростове.