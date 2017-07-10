Авторизация

Регистрация
  • USD 60.62
  • EUR 69.45
Новости

Происшествия

0

Экс-полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, арестован на два месяца

Экс-полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, арестован на два месяца

Экс-полицейский, расстрелявший бывшую жену и тестя, арестован на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Сергея Кадацкого. Бывшему майору выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
- Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следователь просил суд учесть, что Кадацкий подозревается в совершении двух особо тяжких преступлений против личности, за которые предусмотрено наказание в виде длительных сроков лишения свободы, - рассказали в следственном управлении СКР Ростовской области. – Следователь также просил учесть, что, находясь на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе используя свой опыт работы сотрудника полиции.

Напомним, что в отношении бывшего майора правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером 11 июля на трассе Ростов - Таганрог 39-летний Сергей Кадацкий расстрелял «Хендай Солярис», в котором находились его бывшие жена и тесть. 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Полицейский с места преступления скрылся. Вскоре его задержали в районе Военведа в Ростове.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.