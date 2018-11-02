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Экс-парня убитой ростовчанки проверили на детекторе лжи

Экс-парня убитой ростовчанки проверили на детекторе лжи
Экс-парня убитой 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой проверили на детекторе лжи. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, молодой человек после гибели девушки сразу попал под подозрение. Правоохранители взяли его в «оборот». Он сдал ДНК-пробы для проверки причастности к убийству и изнасилованию, а также прошел проверку на полиграфе.
В скором времени эксперты установили, что он не причастен к убийству.

Напомним, тело Маргариты после долгих поисков нашли 19 октября. Девушку изнасиловали и задушили.

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