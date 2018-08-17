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Экс-начальника антикоррупционного отдела в Ростове будут судить за взятку

Экс-начальника антикоррупционного отдела в Ростове будут судить за взятку
В Ростове перед судом предстанет бывший руководитель отдела противодействия коррупции УФССП по Ростовской области. Его подозревают в покушении на получение взятки с вымогательством.

По версии следствия, начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами, вопросов безопасности, защиты гостайны, мобподготовки и ГО УФССП по Ростовской области вымогал у сотрудника госструктуры через посредника взятку в значительном размере. Взамен он пообещал посодействовать, чтобы взяткодателя не уволили и не привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Уголовное дело в отношении него признано законным, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Прокуратура Ленинского района согласилась с решением о возбуждении уголовного дела.

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